历经风雨见彩虹（从党的精神谱系中汲取力量）

1998年汛期，我国南方长江流域和北方松花江流域、嫩江流域出现罕见洪灾。在党中央坚强领导下，全党、全军和全国人民团结奋战、力挽狂澜，同洪水进行了殊死搏斗，赢得抗洪救灾的伟大胜利。在这场抗洪抢险斗争中形成的“万众一心、众志成城，不怕困难、顽强拼搏，坚韧不拔、敢于胜利”的伟大抗洪精神，成为我们党弥足珍贵的精神财富。

精神要义

1998年汛期，我国南方长江流域和北方松花江流域、嫩江流域出现罕见洪灾。在党中央坚强领导下，全党、全军和全国人民团结奋战、力挽狂澜，同洪水进行了殊死搏斗，赢得抗洪救灾的伟大胜利。在这场抗洪抢险斗争中形成的“万众一心、众志成城，不怕困难、顽强拼搏，坚韧不拔、敢于胜利”的伟大抗洪精神，成为我们党弥足珍贵的精神财富。

洪水，离我们并不遥远。正在经历的这个汛期，就是一次严峻的考验。

暴雨倾盆，雨情罕见，汛情紧急！7月中下旬以来，接连三轮范围广、强度大的暴雨袭击洛阳，引发汛情灾情，多个观测站单日降水量突破历史极值。部分地区农田受淹、道路损毁、电力通信受阻，上万群众需要紧急转移安置，人民生命财产安全受到威胁……

汛情就是命令。同时间赛跑、与洪水较量，人民至上、生命至上的理念贯穿始终。把保障人民生命财产安全放在第一位、确保不发生人员伤亡，成为牢固树立的防汛工作“金标准”。

“几十年没有见过这么大的雨。”回想起7月19日的首轮强降雨，偃师区府店镇安乐村党支部书记李玉环心有余悸。当时，村子遭遇山洪侵袭，上游水库面临溢流危险，全村干部不眠不休，分片包干、到户到人，成功转移400多名群众。在安置点，受灾群众吃得饱、住得暖，都说“安置点有家的感觉”。李玉环感慨：“只要人在，一切都在。经过这场大雨的考验，咱村干群的凝聚力更强了。”

就在几天前，第三轮强降雨袭击栾川县陶湾镇。处于暴雨红色预警区域的唐家庄，24小时降雨量超过110毫米，小河水位暴涨，局部山体滑坡危险骤增。危急时刻，干部群众砍树搭桥，固定绳索，火线救人。在暴雨发生的前后4天时间里，唐家庄村“两委”大院的灯光彻夜明亮。乡亲们说：“村党支部的灯亮着，心里就踏实！”

哪里有险情，哪里就有旗帜在飘扬！入汛以来，全市广大党员干部始终战斗在防汛救灾一线，不惧危险、巡山护河、转移群众；供电、交通、通信等方方面面力量紧急出动，冒雨抢修受损设施，打通了一条条关键“生命线”；广大青年也火速集结，成立青年突击队，用行动书写时代担当，筑起防汛救灾的“青春堤坝”……

风雨之中见英雄，危难时刻见真情。首轮强降雨发生后，伊河伊川县平等乡段幸福渠拦水坝发生冲刷险情。中部战区第83集团军某旅的人民子弟兵星夜兼程，成功实施爆破、疏导湍流，再一次生动诠释了军民鱼水情。不仅如此，“7·20”特大暴雨灾害发生后，洛阳消防救援、洛阳供电、洛阳神鹰救援队等一支支“洛阳力量”疾速驰援郑州、新乡、鹤壁等受灾严重地区，社会各界纷纷捐款捐物，风雨同舟、共克时艰。

历经风雨，方能见彩虹。当下，水毁工程修复、危房鉴定改造、后续搬迁安置等灾后重建工作全面铺开，工农业生产秩序基本恢复。与此同时，着眼于补短板、强弱项，全域水灾害应急响应机制建设、小流域“两清一护”综合治理、城区闭环防洪渠体系建设等提上日程、加快推进，成为推进治理体系和治理能力现代化的关键举措。

大灾大难泯灭不了精神火焰。历经防汛救灾的大战大考，洛阳的城市功能将更加完善，城市韧性将更加强劲，开启现代化建设新征程的精气神将更加振奋。（记者 白云飞 郭宁康）