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强化责任意识激励担当作为 确保重点工作落实落地落细
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.04 08:24

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习市委近期重要工作部署和相关工作要求，通报近期全市重点工作、重大会议活动预安排，统筹安排、调度推进下一步工作。

　　会议强调，市四大班子办公室要强化责任意识，激励担当作为，确保全市重点工作、重要会议活动有序推进。要围绕市党代会筹备工作，精心起草好党代会报告，做好会务工作，制订好宣传报道方案，确保党代会圆满顺利召开。要发挥牵头协调作用，统筹安排好近期全市重点工作，明确责任时限，瞄准重点难点，统筹力量集中攻关，全力推动重点工作落实落地落细。要运转办理好批示件，第一时间了解情况、第一时间登记建档、第一时间呈报审签、第一时间流转分发，加快建立批示件电子办公系统，进一步提高办理时效，做到事事有回音、件件有落实。要积极营造激励担当作为的浓厚氛围，深入贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，积极开展各类学习研讨活动，对标对表、查问题补短板，全面加强和改进工作，以更宽的视野谋划发展、以更大的力度推进改革、以更强的紧迫感推动工作，只争朝夕抓发展，把各项工作往前做，努力实现各方面工作争先晋位，在服务全市中心大局中实现更大担当作为。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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