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市政协召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.04 08:23

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在河北承德考察时的重要讲话精神、在中央民族工作会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《总结党的历史经验，加强党的政治建设》；传达学习了全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神；传达了省纪委典型案例通报，与会人员围绕案例进行了讨论发言。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和文章精神，把强化党的创新理论武装放在首要位置，注重发挥政治建设的统领作用，有效推动各项决策部署落地生根。要深刻吸取典型案例教训，始终秉持全面从严治党永远在路上的政治自觉，清醒认识到红线底线在哪里、违纪后果是什么，真正远离红线、守住底线。要深刻领会和准确把握全面从严治党越来越严的主基调，担当作为、干事创业氛围越来越浓的主色调，改革创新力度越来越大的主旋律，着力解决好贪图安逸的问题、能力素质的问题、工作效率的问题、干事导向的问题，以更加紧迫的责任感和使命感做好政协各项工作，切实推动全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神在政协机关落到实处、见到实效，为“建强副中心、形成增长极”担当作为、积极贡献。（记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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