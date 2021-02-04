今年前七个月，洛阳为企业减负约23亿元

近日，记者从市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，今年前七个月，我市通过减税降费累计为企业减负约23亿元，为着力在优质存量上做好增量、加快实现“建强副中心、形成增长极”目标提供动力。

近日，记者从市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，今年前七个月，我市通过减税降费累计为企业减负约23亿元，为着力在优质存量上做好增量、加快实现“建强副中心、形成增长极”目标提供动力。 近日，记者从市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，今年前七个月，我市通过减税降费累计为企业减负约23亿元，为着力在优质存量上做好增量、加快实现“建强副中心、形成增长极”目标提供动力。 稳岗减负 强化企业发展动力 我市积极落实阶段性降低失业、工伤保险费率政策，今年前七个月减免失业保险费10418.02万元，惠及参保单位2.73万家，涉及职工70.7万人；减免工伤保险费5220.69万元，惠及参保单位2.86万家，涉及职工76.64万人。 保障用工 实施需求精准对接 我市不断健全重点企业用工监测机制，举办各类综合招聘会、专场招聘会，围绕线上线下相结合方式开展招聘活动，实现岗位信息与求职信息“精准对接”，为企业提供便捷高效用工招聘服务，今年以来已发布岗位需求15.4万个，服务企业4211家。 强化支撑 夯实发展人才基础 今年以来，我市大力实施职业技能提升行动，统筹推进“人人持证、技能洛阳”建设，采用订单培训、定向培养等方式，为全市重点产业发展提供人才支撑，迄今已开展各类职业技能培训31.54万人次。 加大力度 持续减免企业税费 今年前七个月，我市对全市小微企业减免资源税、耕地占用税、房产税、土地使用税、城建税、印花税共计24725.7万元；对月销售额未超过15万元或季度销售额未超过45万元的增值税小规模纳税人，免征增值税75616.58万元。全市17538户小型微利企业享受企业所得税优惠政策，减免税额49289.19万元。 在此基础上，还有121户高新技术企业享受企业所得税优惠政策，减免税额38613.6万元；154户企业享受固定资产加速折旧或一次性扣除政策，减免税额11318.35万元。 降本增效 降低企业用电成本 今年前七个月，我市累计参与市场化交易用户3883户，累计交易电量57.70亿千瓦时，节约支出1.07亿元。 银企对接 解决企业融资问题 今年前七个月，我市各级金融部门累计开展银企对接活动71次，服务企业2390家(次)，累计提供融资支持888.64亿元；办理还贷周转金业务565笔，周转金额29.67亿元，为企业节约融资成本4153.8万元。 下一步，我市将依托“万人助万企”活动，继续推动各类减税降费政策落地，全面降低企业在技术改造、科技创新、人才招聘、资源整合、资本运作过程中的综合成本及制度性交易成本，真正让企业减轻负担、轻装前行。（记者 陈曦 通讯员 赵长青）