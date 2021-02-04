对青年友好的城市更青春（河洛谈）

奖励安家费20万元，开通职称评审“直通车”，提供随迁子女入学优待……最近，我市出台了首个博士后专项支持政策，“360度”帮助青年才俊在洛阳既“站稳脚跟”更“振翅高飞”，激发青年和城市相互成就的美好畅想。

奖励安家费20万元，开通职称评审“直通车”，提供随迁子女入学优待……最近，我市出台了首个博士后专项支持政策，“360度”帮助青年才俊在洛阳既“站稳脚跟”更“振翅高飞”，激发青年和城市相互成就的美好畅想。

一座城市发展的朝气与活力如何，看看街上年轻人多不多就可以了。从满街麻辣烫的成都，到处处是潮牌的深圳，那些“胶原蛋白满满”的城市，往往也是“发展活力满满”的城市。遥想当年，正是因为有志青年“千军万马会洛阳”，老工业基地才从无到有，创造一项项光彩夺目的“共和国第一”。青年有激情、善创造、敢拼搏，是城市向上最踊跃的那朵浪花。建设青年友好型城市，“让更多年轻人青睐”，吸引“后浪”奔涌而至、奋斗逐梦，洛阳发展才能活力四射、事业长“青”。

“我向你奔赴而来，你就是星辰大海”，一首热曲深情唱出青年对美好未来的憧憬。这样的“星辰大海”，是奋斗的“春风得意”，是生活的“诗意栖居”，是青春的“梦想花开”。聚焦创新创业等年轻人的关心关切，科学配置要素，制定优惠政策，做强城市功能，发挥文化优势，营造浓厚氛围，以事业成就感、情感归属感、心灵愉悦感吸引年轻人来了不想走，与这座城市一起奔跑向前，洛阳就会是“永远不落的太阳”！（洛平）