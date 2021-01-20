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全国示范性老年友好型社区名单公布 洛阳两个社区上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 21:38
英才路社区养老照料服务

　　近日，国家卫生健康委官网发布信息，对拟命名的2021年全国示范性老年友好型社区名单予以公示。根据公示信息，洛阳市洛龙区开元路街道定鼎门社区和古城街道英才路社区榜上有名。

　　定鼎门社区相关负责人介绍，自今年创建工作启动以来，定鼎门社区围绕改善老年人居住环境、方便老年人日常出行、提升为老年人服务质量、扩大老年人社会参与、丰富老年人精神文化生活、提高为老服务科技化水平以及管理保障等方面内容，推进各项创建工作，“取得这一殊荣，是对我们工作的肯定和鼓励”。

　　“英才社区长期以来致力于提高老年人活动与服务质量，社区一直立足老年人的实际需求，大力提升服务活动的水平。”英才路社区相关负责人说，他们立志真正做到“应老人之所需，解老人之所难”，并且创新形式开展了丰富的老年人活动，使老人真正“老有所养、老有所为、老有所依、老有所乐”。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 姚嘉慧 文/图)
[ 责任编辑：唐好优]
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