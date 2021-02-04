大雨、暴雨来了！洛阳市区后半夜下大

今天19时，洛报融媒记者联系洛阳市气象局得知，本轮降雨已经在来的路上，洛阳市区的雨从今天晚上开始，后半夜逐渐增大，集中降雨时段持续到明天。

今天19时，洛报融媒记者联系洛阳市气象局得知，本轮降雨已经在来的路上，洛阳市区的雨从今天晚上开始，后半夜逐渐增大，集中降雨时段持续到明天。

这个双休日又要“泡汤”了！根据最新气象资料分析，受高空槽和低涡影响，今天夜里到明天白天，洛阳全区阴天转中到大雨，局地暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏东风3级左右，最低气温20℃～22℃，最高气温24℃～26℃。

明天夜里到后天白天，全区阴天有小到中阵雨，局部大雨，偏东风2级-3级，最低气温17℃～19℃，最高气温23℃～25℃。

持续强降水导致地质灾害风险等级提高。据河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布的河南省地质灾害预警预报，3日20时到4日20时，全省地质灾害橙色预警地区有：郑州、济源、洛阳大部，三门峡北部及南部等地，发生地质灾害的可能性大。黄色预警地区有：三门峡、南阳大部，洛阳中南部，郑州、平顶山等地，发生地质灾害的可能性较大。

连续阴雨天气不仅影响人们出行，连家里的被褥都有些受潮。好消息来了，这轮降水天气主要集中在明后两天，从下周一开始，雨水渐停，阳光上线，气温也跟着回升。

最新周预报天气显示，8日洛阳最高气温将升至30℃以上，有“秋老虎”现身的兆头。看来，要进入真正凉爽的秋天，可能还要等一段时间。(洛报融媒记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)