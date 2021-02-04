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连续降雨居民家漏水用盆接 维修基金管理中心工作人员实地走访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 19:18

　　最近我市持续降雨，房屋漏水问题令不少市民叫苦不迭。3日，洛报融媒记者跟随市物业维修基金管理中心工作人员到部分市民家中走访了解情况。

　　3日上午，市物业维修基金管理中心工作人员李昊与同事来到洛龙区太康路长城花苑小区张磊(化名)家中，他家住在31楼顶楼，储藏室、餐厅和次卧因降雨不同程度漏水：储藏室油漆已经剥落，四周发乌发黑；在餐厅与厨房连接处的墙上有一片被水浸湿的痕迹，不时有水滴从房顶掉落；来到次卧，卧室西北角墙上的壁纸经水浸泡发霉变色，张磊不得不使用窗帘“遮丑”。

　　“下小雨还好，像最近这种持续的强降雨，家里多处漏水。”张磊说，他是2012年入住，第二年发现厨房漏水，后来房顶其他地方也漏水，他先后两次找施工队到楼顶做防水，漏水问题没有根除。

　　李昊就如何申请维修资金进行讲解后，张磊向他表示感谢。

　　3日下午，市物业维修基金管理中心工作人员王艳飞和同事来到涧西区衡山路衡山雅居小区，在14号楼6楼李女士家中看到，客厅、卧室的角落有明显漏水痕迹，部分区域甚至发霉发黄，从客厅到卧室的过道上也漏水，雨水顺着墙流下来。

　　在该小区5号楼6楼陈女士家中，王艳飞发现卧室漏水严重，床上用塑料布覆盖，上面放有3个接水的盆子，陈女士的家人不得不搬到客厅休息。“小区物业已替居民向我们递交申请使用维修资金修补房顶的材料。”王艳飞说，他们将按照流程推进此事，加快为居民审批相关业务。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优]
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