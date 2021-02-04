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建设青年友好型城市 全国试点县新安县这样做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 19:17

　　近日，在洛阳市新安县南李村镇人才公寓项目建设现场，工人师傅正在砌筑墙体，已经成型的房间内，水电工人正在布局走线，一派繁忙的施工景象。

　　南李村镇人才公寓项目建筑面积为4043平方米，共有五层。其中一层为功能区，配备职工餐厅、文体活动中心等基础设施，其余楼层均为住房，拟建设77套。

　　该项目相关负责人介绍：“南李村镇人才公寓项目主体已完工，已完成总工程量的70%。眼下正交叉进行墙体建设和内部装修，预计11月底达到拎包入住的条件，进一步改善青年人才居住条件，从社会保障方面增加城市的对青年的友好度。”

　　南李村镇人才公寓项目是《新安县〈中长期青年发展规划〉实施试点工作方案》的重要内容之一。《方案》明确，今年12月底前，11个镇完成建设或改建乡镇人才公寓，所有人才公寓均按照拎包入住的标准建设。

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[ 责任编辑：唐好优]
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