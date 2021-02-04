3日上午，偃师区府店镇政府收到了一笔20万元的捐款，这笔捐款来自广东佛山的爱心企业，将用于该镇的灾后重建。

3日上午，偃师区府店镇政府收到了一笔20万元的捐款，这笔捐款来自广东佛山的爱心企业，将用于该镇的灾后重建。

丁宏昌是广东省河南商会佛山分会、佛山市豫粤企业协会会长，也是此次捐赠活动发起人。第一时间知道家乡发生水灾的消息后，他就一直想做点事，于是带头捐款，同时号召会内的家乡爱心人士加入捐款行列。他说，此次捐款不仅是为了支援家乡的灾后重建，也是为了支持革命老区建设。

偃师区相关负责人表示将明确资金分配，保证捐款用到实处。(洛报融媒见习记者 吕百营 摄影报道)