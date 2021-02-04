偃师8个“老兵驿站”免费为退役军人“充电”

今天，洛阳市偃师区顾县镇鸿祥加油站设立的“老兵驿站”举行揭牌仪式。

今天，洛阳市偃师区顾县镇鸿祥加油站设立的“老兵驿站”举行揭牌仪式。

据了解，偃师连续六届被评为双拥模范城，有着深厚的军民基础。为更好传承偃师人民拥军优属优良传统，偃师区人民武装部、退役军人事务局与企业、社会团体联合成立“老兵驿站”，服务广大军人群体，支持拥军事业。目前，偃师区已累计授牌8个“老兵驿站”。

这些“老兵驿站”设有歇脚场所免费提供茶水，配备应急药品、充电、充气、便民针线等，为现役军人、退役军人免费提供贴心服务。

下一步，洛阳偃师区计划打造更多“老兵驿站”，助力社会营造更浓重的尊军崇军氛围。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 王雷 文/图）