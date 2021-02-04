关于申请房屋维修资金 洛阳网友的热点问题或许您也想了解

连日来降水较多，网友咨询维修资金如何申请的问题较为集中。为了方便市民了解房屋维修资金的使用政策，3日，洛报融媒记者将网友咨询较多的热点问题归纳，请洛阳市物业维修基金管理中心相关负责人进行了解答。

连日来降水较多，网友咨询维修资金如何申请的问题较为集中。为了方便市民了解房屋维修资金的使用政策，3日，洛报融媒记者将网友咨询较多的热点问题归纳，请洛阳市物业维修基金管理中心相关负责人进行了解答。这些问题或许您也想了解，一起来看看吧！

老旧小区改造的小区等，大多数不具备申请维修资金的条件

西工区唐宫路光华社区业主李先生：老旧小区改造的小区，房顶漏水、外墙渗水，如何申请房屋维修资金？

洛阳市物业维修基金管理中心：大多数老旧小区改造的小区、1999年以前的房改房等，没有缴纳房屋维修资金，所以不在市物业维修中心的房屋专项维修资金拨付范围。原则上说，市民购房时，维修资金缴纳到哪里，由哪里负责拨付使用。

根据《洛阳市房屋专项维修资金使用标准(暂行)》，该中心负责我市质量保修期满后的商品房、经济适用住房、售后公有住房的房屋专项维修资金申请、使用。