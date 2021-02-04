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新农人成了领路人！洛阳孟津小伙创办农业科技服务公司
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 17:52
闫光辉在查看刚刚完成定植的草莓苗 

　　3日，在洛阳市孟津区白鹤镇崔窑村的草莓地里，32岁的闫光辉穿梭在一排排草莓垄间，查看草莓长势。

　　“根据往年经验，8月15日到9月15日这一时间段是草莓定植的黄金期，今年雨水多，定植期至少要延后一周。”闫光辉前几年创立了洛阳农得鑫农业科技服务有限公司，如今的他已是庄稼地里的行家里手。

　　闫光辉是白鹤镇落沟村人，从郑州大学毕业后参军入伍。退役后，闫光辉在郑州一家农资企业工作，期间接触到了很多前沿的农资产品和农业种植技术。

　　“当时我想，这些新产品、新技术能不能用到我的家乡，于是就有了返乡创业的想法。”闫光辉说，所谓创业，其实就是在村里有了一间占地十几平方米的小门面。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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