新农人成了领路人！洛阳孟津小伙创办农业科技服务公司

3日，在洛阳市孟津区白鹤镇崔窑村的草莓地里，32岁的闫光辉穿梭在一排排草莓垄间，查看草莓长势。

闫光辉在查看刚刚完成定植的草莓苗

3日，在洛阳市孟津区白鹤镇崔窑村的草莓地里，32岁的闫光辉穿梭在一排排草莓垄间，查看草莓长势。

“根据往年经验，8月15日到9月15日这一时间段是草莓定植的黄金期，今年雨水多，定植期至少要延后一周。”闫光辉前几年创立了洛阳农得鑫农业科技服务有限公司，如今的他已是庄稼地里的行家里手。

闫光辉是白鹤镇落沟村人，从郑州大学毕业后参军入伍。退役后，闫光辉在郑州一家农资企业工作，期间接触到了很多前沿的农资产品和农业种植技术。

“当时我想，这些新产品、新技术能不能用到我的家乡，于是就有了返乡创业的想法。”闫光辉说，所谓创业，其实就是在村里有了一间占地十几平方米的小门面。