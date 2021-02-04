刚刚，洛阳发布地质灾害气象风险橙色预警

新一轮降雨即将到来。刚刚，洛阳市自然资源和规划局联合河南省地矿局第一地质矿产调查院，发布洛阳地质灾害气象风险预警提示(9月3日20时至9月4日20时)。

新一轮降雨即将到来。刚刚，洛阳市自然资源和规划局联合河南省地矿局第一地质矿产调查院，发布洛阳地质灾害气象风险预警提示(9月3日20时至9月4日20时)。 新一轮降雨即将到来。刚刚，洛阳市自然资源和规划局联合河南省地矿局第一地质矿产调查院，发布洛阳地质灾害气象风险预警提示(9月3日20时至9月4日20时)，具体如下： 区域地质灾害气象预警 地质灾害橙色预警地区： 偃师区中南部及北部、孟津区大部、新安县大部、栾川县西南部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县中北部、洛宁县中部及东北部、伊川县大部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。 镇(乡)地质灾害气象预警 橙色预警区域：包括偃师区、孟津区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县9个县(区)。 1.偃师区：首阳山街道、顾县镇、高龙镇、府店镇、缑氏镇、山化镇、邙岭镇、大口镇。 2.孟津区：吉利街道、城关镇、平乐镇、会盟镇、白鹤镇、麻屯镇、朝阳镇、横水镇、小浪底镇、送庄镇、常袋镇。 3.新安县：城关镇、铁门镇、石寺镇、磁涧镇、五头镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、南李村镇、正村镇、青要山镇。 4.栾川县：城关镇、潭头镇、三川镇、陶湾镇、赤土店镇、庙子镇、石庙镇、狮子庙镇、白土镇、叫河镇、栾川乡、秋扒乡。 5.嵩县：田湖镇、车村镇、闫庄镇、白河镇。 6.汝阳县：三屯镇、刘店镇、内埠镇、王坪乡、蔡店乡。 7.宜阳县：城关镇、柳泉镇、白杨镇、韩城镇、香鹿山镇、锦屏镇、三乡镇、莲庄镇、张坞镇、赵保镇、樊村镇、高村镇、盐镇乡、董王庄乡。 8.洛宁县：城关镇、王范回族镇、上戈镇、下峪镇、河底镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、故县镇、赵村镇、长水镇、景阳镇、城郊乡、小界乡、罗岭乡、涧口乡、底张乡、陈吴乡。 9.伊川县：城关街道、水寨镇、彭婆镇、鸣皋镇、江左镇、白沙镇、高山镇、半坡镇、吕店镇、酒后镇、白元镇、鸦岭镇、葛寨镇、平等乡。 防范建议 1.密切关注雨情水情变化，对预警范围内地质灾害隐患点加强巡查监测，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2.橙色预警区域内组织受威胁人员避险转移，已经转移的不要回迁。 3.加强对地质灾害隐患点区域以外的切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查，如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4.预警区域内，应暂时停止户外作业和活动。 5.各地和有关单位要加强应急值守，一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动地质灾害应急响应，做好应急救援和险情处置。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁)