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洛阳将实施重大科技创新项目“揭榜挂帅”制度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 17:52

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳市揭榜挂帅重大科技创新项目管理办法(试行)》(简称《办法》)日前印发，通过实施重大科技创新项目“揭榜挂帅”制度，突破制约我市重点产业发展的关键核心技术，进一步激发科技创新活力。

　　“揭榜挂帅”是以问题为导向，把需要攻关的科研项目“张榜”公布，谁有本事谁就“揭榜”。作为深化科技管理体制改革的关键举措，实施“揭榜挂帅”对增强我市科技创新支撑能力、促进我市产业经济效益提升具有重要意义。

　　《办法》明确，“揭榜挂帅”项目是一种科技重点项目组织管理方式，是指为攻克我市产业发展急需解决的关键核心技术难题，通过公开征集“一流课题”和“一流成果”，引导社会力量以“揭榜挂帅”方式实施的重大科技创新项目。

　　●实施重点

　　“揭榜挂帅”项目主要围绕传统产业转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，聚焦关键核心领域重大技术突破，提升重点产业自主创新能力和核心竞争力，支持实施若干在行业领域具有重大影响力的引领性、系统集成性和产业链协同创新项目，充分发挥科技创新对产业发展的助推作用，支撑产业高质量快速发展。

　　●项目分类

　　“揭榜挂帅”项目分技术攻关和成果转化两大类，单个揭榜挂帅项目研发经费总额不低于600万元，项目实施周期不超过3年(自签订协议时算起)。

　　技术攻关类。主要由市内龙头、骨干企业提出技术难题或重大需求，经市科技局研究后予以发榜，由市内外有研究开发能力的高校、科研院所、新型研发机构、企业进行揭榜攻关。

　　成果转化类。主要由市内外高校、科研院所、新型研发机构、企业提供比较成熟且是我市产业急需的重大科技成果，经市科技局研究后予以发榜，由有技术需求、应用场景且符合应用条件的市内企业进行揭榜转化。

　　●政策支持

　　市财政科技经费对“揭榜挂帅”项目的主要出资方进行补贴，技术攻关类项目补贴需求方，成果转化类项目补贴揭榜方。按照项目研发经费总额的20%给予资金资助，对单个项目资助额度不超过500万元，对于事关全市发展、支撑产业转型、具有重大经济和社会效益的项目可给予重点支持。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：席倩倩]
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