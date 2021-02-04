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74岁老人被土豆噎住！养老中心工作人员用“海姆立克”急救法施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 16:45

　　呼吸道被异物堵塞，掌握“海姆立克”急救法关键时刻能救命。3日，记者从偃师区一家养老中心获悉，一位老太太吃饭时被土豆噎住，工作人员正是采用这种救命技能救人。

　　“老太太已无大碍。”偃师区怡心苑养老中心院长梁春霞说，8月30日中午，她正在吃饭，突然接到同事的呼救称，一位老太太出现异常。她赶过来发现，老人脸色青紫，呼吸紧促，初步判断为噎食，立即拨打120急救电话，并决定采用“海姆立克”急救法救人。

　　在在场人员帮助下，梁春霞将轮椅上的老人环抱起，让老人的身体略微前倾，然后右手握拳，大拇指侧的拳眼对着老人肚脐向上两横指以上的位置，左手抱住右手，向上、向内的力量冲击老人的上腹部。老人体型较大，她做了1分钟没了力气，旁边一名同事接力，采用同样的方法施救，坚持了约2分钟，老人吐出一个土豆块后，呼吸才逐渐恢复正常。

　　原来，老人姓王，今年74岁，因脑梗后遗症吞咽功能有轻度障碍。当日的午饭是土豆鸡块，老人在吃饭时被土豆块堵塞住呼吸道，幸亏工作人员及时发现并施救，老人转危为安。

　　梁春霞说，“海姆立克”急救法是员工上岗必备技能，为的就是一旦遇到老人因吃饭出现意外，可在急救人员到达前先行施救。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 王雷)
[ 责任编辑：席倩倩]
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