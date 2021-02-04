首届全国龙门书法双年展开始征稿 作品获奖能拿万元奖金

9月3日，洛报融媒记者获悉，首届全国龙门书法双年展开始征稿，年满18周岁的中国公民均可投稿，截稿至今年10月31日。获奖作品奖金每件10000元(税前)；入选作品收藏费每件1000元(税前)。

9月3日，洛报融媒记者获悉，首届全国龙门书法双年展开始征稿，年满18周岁的中国公民均可投稿，截稿至今年10月31日。获奖作品奖金每件10000元(税前)；入选作品收藏费每件1000元(税前)。

首届全国龙门书法双年展由河南省文联、洛阳市人民政府主办，河南省书法家协会、洛阳市文联、龙门园区管委会承办，龙门石窟研究院、洛阳市书法家协会、洛阳龙门文化传媒有限公司协办。

“艺术珍品冠于世，伊阙明珠耀苍穹”。世界文化遗产龙门石窟是中国石窟寺中造像题记最多的摩崖石窟，其书法形式多样、古朴自然，具有极高的艺术价值。活动方通过举办首届全国龙门书法双年展，倾力打造具有全国影响力和号召力的书法艺术品牌，形成“南有兰亭、北有龙门”双峰并峙书法格局，全面提升河南书法整体形象。

一、征稿要求

1.作品要求

(1)范围

书法、篆刻均可。投稿作品书体风格不限，每人限投两件，请一次寄出。

(2)内容

作品内容追求真善美，传递正能量，诗、词、曲、赋、联、文等体裁不限。应注意使用权威版本，保持准确连贯和相对完整，落款处注明原作者姓名及诗文名称。鼓励自作诗文，欢迎选取与洛阳历史文化、黄河文化、河洛文化、牡丹文化、石窟寺艺术等相关内容进行创作。投稿作者须遵守《民法典》与《著作权法》等相关法律规定，确保书写内容不存在著作权、名誉权等争议和纠纷。因书写内容而产生的纠纷，均应由投稿作者本人负责。

(3)规格

书法部分：书法作品请投寄作品原件，尺寸不超过八尺整张(高248cm，宽129cm)，一律为竖式。手卷作品高度不超过35cm，长度不超过248cm；册页作品成品尺寸高宽不超过40cm。投稿作品请勿装裱(册页除外)。不符合尺寸者不予评选。

篆刻部分：印屏统一为四尺对开(高136cm，宽34cm)竖式，篆刻作品6至12方(须有一方与龙门文化相关)、边款不少于2个。作品入选后，请邮寄与龙门文化相关的原石1方，如不寄原石视为放弃入选资格。

2.费用说明

本次展览不收任何费用。限于人力，所有作品均不退稿。

3.信息填写

(1)请在作品背面右下方用铅笔正楷注明：作者真实姓名、通信地址、联系电话。

(2)请填写《首届全国龙门书法双年展投稿登记表》(启事后附表格，可打印使用)，随作品一并寄出。

4.书写材料

投稿作品应选择高质量专业书画用纸，避免使用易折断、破损的纸张。本次展览不接收非纸张类材料创作的书法作品(绢类除外)。作品请勿机裱托膜。

二、评审

1.书法篆刻作品评审：从来稿作品中评出入选作品150件，获奖作品20件，共计170件。

2.中国书法家协会会员免初评(需附会员证复印件)。

三、作者待遇

1.获奖作品奖金每件10000元(税前)；入选作品收藏费每件1000元(税前)。赠送《首届全国龙门书法双年展作品集》两册，颁发荣誉证书。

2.获奖作者将受邀参加开幕式、参观游览等相关活动，食宿由主办方负责，交通费由主办方负责报销(需按主办方要求购票并提供票据)。

3.未到开幕现场的获奖作者和入选作者的奖金、证书、作品集将在自开幕之日起60个工作日内寄出和支付。

4.所有获奖、入选作者可凭身份证及获奖、入选证书终身免费游览世界文化遗产龙门石窟景区。

四、收稿地址

地址：河南洛阳龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会

邮编：471023

收件人：刘晶蕾

联系电话：0379-65982298 (洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 张松焕)