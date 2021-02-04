安全到家！失联72小时后，洛阳12岁男孩被热心市民发现【视频】

“孩子已经找到了，谢谢所有好心人！”刚刚，洛阳12岁出走男孩杜佳波的爷爷杜武军激动地告诉洛报融媒记者，目前孩子已经安全到家。

“孩子已经找到了，谢谢所有好心人！”刚刚，洛阳12岁出走男孩杜佳波的爷爷杜武军激动地告诉洛报融媒记者，目前孩子已经安全到家。

8月31日上午11点左右，因为和弟弟拌嘴、被奶奶批评了两句，杜武军12岁的大孙子杜佳波负气离家出走，一走就是三天。随后，该寻人消息通过洛阳网、洛阳网微信公众号、掌上洛阳客户端等平台发布。孩子去了哪里、是否平安？这些问题牵动着许多洛阳市民的心。

奶奶给杜佳波穿鞋

孩子是如何被找到的？洛报融媒记者从洛阳市公安局瀍河分局了解到，今天上午10时许，有群众在华林路东方红超市门口发现孩子，立即打电话给华林社区警务室民警韦红星。韦红星带人到现场找到孩子，在劝其回家的过程中，瀍河分局监控中心也通过监控发现了此情况，随即打电话通知了孩子爷爷。目前，孩子已平安到家。

杜佳波出走后去了哪里？这三天是怎么过的？因为孩子有点内向，始终不太愿意开口，我们只能通过侧面走访和杜武军的介绍中得知一二。据了解，杜佳波离家出走后一直没有走远，活动范围基本在小区附近。“他离家时身上带着一些钱，饿了就在小区门口的小饭店吃饭，晚上就住在楼栋里。”杜武军说，因为前几天下雨，孩子还在附近超市买过一件雨衣。

杜佳波的奶奶告诉记者，她已与孩子初步沟通，今后，她也会从此事中吸取教训，“对待快要进入青春反叛期的孩子，更加注意说话方式，也会教育孩子，无论如何离家出走都是不对的”。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 赵自强 文/图/视频）