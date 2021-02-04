最新雷电预警！洛阳需警惕短时强降水、大风

今天11时35分，河南省气象台发布雷电黄色预警：预计未来6小时内，济源、焦作、三门峡、洛阳、南阳、平顶山、许昌、郑州八地市和安阳、鹤壁、新乡三地区西部部分地区有雷电活动，局部伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。
今天11时35分，河南省气象台发布雷电黄色预警：预计未来6小时内，济源、焦作、三门峡、洛阳、南阳、平顶山、许昌、郑州八地市和安阳、鹤壁、新乡三地区西部部分地区有雷电活动，局部伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。
今天11时35分，河南省气象台发布雷电黄色预警：
预计未来6小时内，济源、焦作、三门峡、洛阳、南阳、平顶山、许昌、郑州八地市和安阳、鹤壁、新乡三地区西部部分地区有雷电活动，局部伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防雷击、大风、短时暴雨、局地冰雹等强对流天气的准备工作；
2.密切关注天气，尽量避免户外活动。
另外，据洛阳市气象局今天上午发布的最新天气预报，今天白天到夜里，洛阳全区多云到阴天转小雨，夜里大部分地区有大雨，偏东风3级左右，最高气温26℃到28℃，最低气温20℃到22℃。(洛报融媒记者 牛鹏远)
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