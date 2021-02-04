《中秋奇妙游》定档 仍有不少洛阳元素

3日上午，洛报融媒记者从河南广播电视台全媒体营销策划中心得到消息，河南卫视中国节日系列节目将在9月19日推出《中秋奇妙游》，其中仍有不少洛阳元素。

3日上午，洛报融媒记者从河南广播电视台全媒体营销策划中心得到消息，河南卫视中国节日系列节目将在9月19日推出《中秋奇妙游》，其中仍有不少洛阳元素。该中心相关负责人表示：“这一次我给你的不一样！”

该负责人介绍，继富含洛阳元素的《七夕奇妙游》获全网点赞之后，专为中国四大传统节日之一打造的《中秋奇妙游》，将展现超出观众想象的“非遗”之美。在节目现场，刺绣、花样剪纸、皮影、泥塑……这些经典的传统技艺，都会在节目中得以展示。

同时，《中秋奇妙游》将“给你超过60分钟的相聚”，并延续《七夕奇妙游》的导演“套装”组合，将这一系列节目的风格特点贯穿始终。

在节目中，观众将会在阵阵笙歌中看到老君山云海翻腾，在动与静、黑与白之间，感受万象更新。9月19日中秋节前夕，让我们拭目以待，再一次跟随河南卫视，感受不一样的节日气息吧！(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 户明方)