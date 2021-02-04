“我宣誓：我志愿成为人民法院司法警察，献身于崇高的人民司法事业......”9月1日，在洛阳中院司法警察实战化训练强化月开训仪式上，全体司法警察面向警旗，紧握右拳，庄严宣誓，铮铮誓言，字字铿锵。

“我宣誓：我志愿成为人民法院司法警察，献身于崇高的人民司法事业......”9月1日，在洛阳中院司法警察实战化训练强化月开训仪式上，全体司法警察面向警旗，紧握右拳，庄严宣誓，铮铮誓言，字字铿锵。

为贯彻落实最高人民法院关于《全国法院司法警察“实战化训练推进年”活动考核验收指导方案》的要求及省高级人民法院关于“实战化训练推进年”活动的部署安排，提高洛阳法院司法警务工作规范化、实战化水平，进一步加强队伍专业化建设，提升司法警察实战和履职能力，洛阳中院对全院司法警察将开展为期一个月的实战化训练强化月活动。

9月1日，洛阳中院举行司法警察实战化训练强化月开训仪式，洛阳中院党组成员、副院长刘宝参加仪式并讲话，洛阳中院全体司法警察参加仪式。

洛阳中院司法警察支队队长刘海琳在开训仪式上作动员部署，要求全院司法警察要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要训词精神，坚持“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深入开展司法警察“实战化训练推进年”活动，以贴近实战为出发点，锚定“四个铁一般”标准，以队伍建设和警务需求为引领，以能力提升为目标，圆满完成“实战化训练强化月”训练任务，全面提升我院司法警察执法能力和教育训练实战化、规范化水平。

会上，教练员代表和参训人员代表作发言。

刘宝在开训仪式上对全体司法警察提出新的要求，他表示，全院司法警察要坚持政治建警，提高站位，提升政治素质。必须始终把加强政治建设摆在首要位置，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记训词精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，真正做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”。要加强领导，科学组织，严格规范训练。加强组织领导，科学制定训练方案，聚焦在日常警务安全保障和教育训练中存在的薄弱环节和突出问题，抓重点、补短板、强素质，通过扎实推进实战化训练，进一步规范执法行为、增强实战能力，加强和规范教育训练工作，稳扎稳打不断提升警务保障技能。要坚持结果导向，确保训练取得实效。聚焦实战标准、突出实战实用，狠抓作风养成，始终坚持从严治警，执行铁的纪律，通过高质效的实战训练提升司法警察队伍的文化素养和体能素质，提升队伍整体的精神面貌和队伍形象，将巩固训练成果形成工作常态，着力打造一支“文武双全”的司法警察队伍。

洛阳中院法警支队步伐坚定，在实战训练中着力提升司法警察的各项业务素质和岗位技能，以实战化训练锻造“硬核”法警队伍，努力开创司法警察工作新局面！（通讯员/王雨潇）