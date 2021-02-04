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洛阳检察：解难题，助发展，当好企业“护航人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.09.03 11:50

　　为认真贯彻落实省委省政府、市委市政府“万人助万企”决策部署，9月1日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军到新安县产业集聚区调研“万人助万企”活动开展情况。

 

　　吴志军一行先后到中铝河南洛阳铝加工有限公司、洛阳中超新材料股份有限公司、洛阳万基铝加工有限公司等处，走进车间一线，听取企业生产经营情况，询问企业存在的困难和问题，了解企业科技创新、发展规划、项目建设、安全生产等情况，鼓励企业要坚定信心，发挥主观能动性，加快产品研发，拉长产业链条，不断提高市场竞争力，为经济高质量发展作出积极贡献。

　　座谈会上，吴志军指出，发展是第一要务，发展的根本在产业，产业的根本是企业，相关职能部门要围绕企业发展需求，落实各项惠企政策，加强要素供给，促进企业稳定生产经营；要深化企业改革，用改革的办法解决发展中的问题，激活转型发展新动能，打好供给侧结构性改革攻坚战，积极发展混合所有制经济，以更大的担当作为，努力破解用电、资金等制约发展的要素瓶颈，提升发展质量和水平。吴志军强调，合规是企业经营发展中必须扣好的“第一粒扣子”，要依法合规解决企业发展中遇到的问题，支持企业进一步做大做强；要切实增强服务意识，狠抓工作落实，持续优化营商环境，真心实意帮助企业解难纾困，助力企业发展壮大。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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