瀍河区召开共建青年友好型城市先行区座谈会

2日上午，瀍河区召开共建“青年友好型城市先行区”座谈会，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，省市委对青年发展工作要求以及市委书记江凌关于青年友好型城市指示精神，邀请市委统战、团市委、市发改委等市直委局就瀍河区如何奋力建设“青年友好型城市先行区”广泛征求意见、凝聚智慧力量，进一步解放思想、开拓创新、先行先试。

“要加快推进经济结构转型，谋划建设落地新兴产业项目，围绕产业链做细分领域的孵化与发展。”

“要开拓思路，跳出瀍河看瀍河，积极借鉴先进地区经验，通过建设区级示范性青年之家凝聚青年力量，做好青年工作。”

“要结合《中长期青年发展规划》，做好调研工作，了解青年诉求，针对性制定方案出台政策，为青年就业创业提供支撑。”

“围绕‘区委领导、政府主责、共青团协调、社会各界齐抓共管’的工作格局，推动青年项目实体和政策措施的落地落实，把青年工作融入了全区发展的各个领域。”

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2日上午，瀍河区召开共建“青年友好型城市先行区”座谈会，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，省市委对青年发展工作要求以及市委书记江凌关于青年友好型城市指示精神，邀请市委统战、团市委、市发改委等市直委局就瀍河区如何奋力建设“青年友好型城市先行区”广泛征求意见、凝聚智慧力量，进一步解放思想、开拓创新、先行先试。

会上，与会人员畅所欲言，各抒己见，根据瀍河实际，从产业发展、政策制定、人才引进、青年之家建设等展开深入研讨，结合专业领域和工作实际，为建设“青年友好型城市先行区”出谋划策。

会议表明，瀍河区将紧紧抓住青年友好型城市建设机遇，以前瞻性眼光看问题谋发展，通过产业发展、城市提质、招商引资等多种途径，加快培育新兴产业、形成“2+X”产业结构，完善公共设施服务，打造活力瀍河、书香瀍河、宜居瀍河，让青年和瀍河相互促进、一起成长、共同发展，全力打造青年友好型城市先行区的标杆。(王少峰 邓佳英)