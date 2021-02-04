1日18时，故县水库加大下泄流量，洛河市区段水位上涨，水流速度加快。市河渠管理处工作人员在洛河市区段加强巡河，对在河道边逗留、玩耍、钓鱼的市民进行劝离，确保安全。

1日18时，故县水库加大下泄流量，洛河市区段水位上涨，水流速度加快。市河渠管理处工作人员在洛河市区段加强巡河，对在河道边逗留、玩耍、钓鱼的市民进行劝离，确保安全。

市河渠管理处工作人员正在洛河上阳宫段巡河。（记者 张怡熙 通讯员 李超峰 摄）