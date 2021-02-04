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父母奋战在防疫防汛一线 洛阳9岁女孩写日记表达思念
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.03 09:17
丫丫的日记充满对父母的思念（受访者供图）

　　“又想妈妈了，因为疫情妈妈又到郑州一线去了”“爸爸是警察，这个时候他也非常忙”“我希望疫情早点过去，爸爸、妈妈能早日归来”……近日，在一名9岁女孩丫丫的日记本里，字里行间透露着她对父母的思念。

　　丫丫的爸爸叫聂周，今年43岁，是市交警支队后勤科民警；她的妈妈叫赵星星，今年37岁，是中国人民解放军第九八九医院呼吸与危重症医学科主治医师。前段时间，疫情、汛情叠加，他们双双接到了任务。

　　作为后勤科民警，聂周承担了保障防疫卡点防疫物资和一线工作人员生活物资的任务。此外，他还需要按照排班，在交通早晚高峰站岗指挥，到高速公路站口防疫卡点执勤。

　　从今年7月中旬起，因为防疫、防汛工作繁忙，聂周虽然和丫丫住在一起，却很少有时间陪伴孩子。他每天早出晚归，双休日也经常加班，往往回家时，孩子已经睡觉，早上出门时，孩子还没有醒。

　　从今年3月起，赵星星前往河南省人民医院进修，其间，双休日可以回家陪伴丫丫。7月汛情发生后，她接到任务马上在郑州投入到防汛救灾工作中，就没有时间再回家了。郑州出现疫情后，她又配合省人民医院相关科室开展相关医务工作，并负责筛查核酸检测报告等防疫工作。

　　夫妻俩因为防疫、防汛工作，无法照顾丫丫，只好托付给老人，一家人曾有一个多月没有团聚。如今，丫丫终于和爸爸、妈妈团聚了。“我们团聚后，从孩子日记里突然感觉她长大了、更懂事了。”昨日，赵星星说。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
[ 责任编辑：潘亮]
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