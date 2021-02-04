市民反映路边的松树上爬满藤蔓植物 相关单位：正在清理

日前，有市民反映，瀍河区九都东路与三川大道交叉口西侧的松树上爬满一种藤蔓植物，担心影响松树的生长，希望相关部门及时清理。

读者反映

日前，有市民反映，瀍河区九都东路与三川大道交叉口西侧的松树上爬满一种藤蔓植物，担心影响松树的生长，希望相关部门及时清理。

葎草“吞掉”松树

记者追访

记者在现场看到，该路段道路两侧的绿化带内种植不少松树，大部分松树的树干上爬着藤蔓植物，有的松树甚至已被藤蔓植物全部覆盖，看不出原来的样子。

这究竟是什么植物？记者就此联系河南林业职业学院园林系副教授张新权。他说，这种植物叫葎(lǜ)草，俗称“拉拉秧”，属于多年生缠绕草本植物，秋季开花，雌雄异株，它的茎和叶柄布满倒生的短刺，极易攀爬在其他植物上。

张新权说，葎草在国内分布广泛，生命力极强。葎草本身虽然不会吸收松树皮内的养分，但是影响美观，且一旦长势过旺，可能造成一些较小的松树倒伏。此外，葎草还会与松树抢夺土壤中的水分、养分，不利于松树生长，属于有害性杂草，建议及时清理。

目前，市城市管理局已委托相关单位，正在对松树上的葎草进行清理，保证路边松树的健康和美观。（见习记者 吕百营 实习生 吉喆 文/图）