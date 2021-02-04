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市民购买的预售商品房项目停工了，之前交的购房款安全吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.03 09:04

　　读者提问

　　近日，市民刘女士在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，她在西工区某在建商品房小区购买了一套房产，去年，该项目不知为何停工了，她担心项目出现问题。她在买房时，交的购房款进入了商品房预售资金监管账户。她想知道是否可以查询监管账户中自己购房款的状态，想了解这笔钱是否安全。

　　跑腿经历

　　市住房保障和房产服务中心相关科室工作人员介绍，根据相关规定，开发企业在申请商品房预售许可证前，应当选择与主管部门签订合作协议的商业银行设立商品房预售资金监管账户，并与该商业银行签订统一格式的监管协议，将监管协议报主管部门备案。

　　预售资金监管账户应印在商品房预售许可证上，并在售楼部现场公示。开发企业在与购房者签订商品房买卖合同前，应将监管银行及专用账户明确告知购房者，并有义务协助购房者或贷款银行将购房款存入商品房预售资金监管银行专用账户。购房者应直接将预售资金存入监管账户内。

　　开发企业与购房者签订商品房买卖合同后，也需要凭银行出具的商品房预售资金专用账户缴款回单等资料，才能办理商品房买卖合同备案手续。

　　开发企业在使用商品房预售资金前，应当按建设工程形象进度或建设工程施工合同约定的付款节点，制订用款计划。在使用商品房预售资金时，应当经该项目的工程监理机构对用款计划的真实性出具证明，并向监管银行申请，报主管部门核实。

　　“这样的规定，是为了保障预售商品房交易双方当事人的合法权益。”该工作人员说，购房者可以持身份证及相关购房材料，到市民之家1楼B区的商品房资金监管科窗口，查询自己购房的预售资金是否进入了监管账户，还可以查询该监管账户的资金是否经过监管、审批，是否在正常使用。

　　关于刘女士咨询的这个小区的施工问题，市住房保障和房产服务中心已开资金监管专题会，拨付专款用于项目建设。（记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：潘亮]
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