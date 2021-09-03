农村这片广阔的天地，蕴藏着无限的生机与希望。随着乡村振兴的大幕徐徐拉开，越来越多的人怀揣梦想投身其间，其中不乏有志向的年轻人。

农村这片广阔的天地，蕴藏着无限的生机与希望。随着乡村振兴的大幕徐徐拉开，越来越多的人怀揣梦想投身其间，其中不乏有志向的年轻人。

这些创业类型不同、各具魅力、朝气蓬勃的年轻人，带着新的理念和技术，描绘着“青年兴乡”的生动画卷。

目前，我市正积极引导乡贤返乡创业，做大做强乡村产业，带动群众不断增收致富。

近日，记者走进孟津、偃师、宜阳、洛宁等县区的田间地头、创业工作室，走近几位奋斗在乡村振兴之路上、惠及乡邻的年轻人，倾听他们的故事，用镜头定格他们在河洛大地上挥洒汗水、激扬青春的生动面孔。