当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
瞧！乡村振兴路上的年轻人

　　农村这片广阔的天地，蕴藏着无限的生机与希望。随着乡村振兴的大幕徐徐拉开，越来越多的人怀揣梦想投身其间，其中不乏有志向的年轻人。

　　这些创业类型不同、各具魅力、朝气蓬勃的年轻人，带着新的理念和技术，描绘着“青年兴乡”的生动画卷。

　　目前，我市正积极引导乡贤返乡创业，做大做强乡村产业，带动群众不断增收致富。

　　近日，记者走进孟津、偃师、宜阳、洛宁等县区的田间地头、创业工作室，走近几位奋斗在乡村振兴之路上、惠及乡邻的年轻人，倾听他们的故事，用镜头定格他们在河洛大地上挥洒汗水、激扬青春的生动面孔。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳日报    2021-09-03 08:59 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605