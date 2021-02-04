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有关2022年度城乡居民医保参保缴费热点问题 专家为您解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.03 08:58

　　日前，我市启动2022年度城乡居民医保参保缴费工作,引发市民广泛关注。记者梳理出市民关注的热点问题，邀请市医保中心城乡居民医保科负责人为您答疑解惑。

　　释疑  个人缴费标准高了，医保待遇水平也同步提高

　　有市民发现，2022年度城乡居民基本医疗保险(含全日制在校大中专院校学生)个人缴费标准为320元/人，较2021年度的缴费标准有所提高。

　　“本次个人缴费标准调整是全省统一部署，主要是为巩固提高居民医保待遇水平，逐步扩大医保支付范围，2022年度的人均财政补助标准在2021年度基础上适度提高。”市医保中心城乡居民医保科负责人介绍，城乡居民医保缴费主要分为两部分，一部分是个人缴费，另一部分是在前者基础上政府给予的财政补贴，此次筹资标准中的两部分同时提高。

　　关注  新生儿参保、报销注意事项

　　记者梳理问题时发现，不少新手宝爸、宝妈对新生儿参保政策和流程不熟悉，网上经常出现类似的咨询，如“孩子出生了，不知道怎么为娃上医保”。

　　对此，该负责人介绍，按照相关政策，当年出生的我市户籍新生儿，新生儿父母为我市基本医疗保险参保人员的，在医保经办机构进行参保登记后，出生当年可免费享受城乡居民医保待遇。例如，符合以上规定的2021年出生的新生儿，可免费享受城乡居民医保待遇至2021年12月31日。

　　父母均不是我市基本医疗保险参保人员的新生儿(户籍为我市)，家人在医保经办机构办理参保手续并足额缴费，出生当年可以享受我市城乡居民医保待遇。非我市户籍的新生儿，不能享受我市城乡居民医保优惠参保政策。

　　该负责人提醒，新生儿参保可在出生当年到相关业务窗口办理，须携带户口簿、出生医学证明、父母一方的身份证及参保证明(可在参保地的医保经办机构开具相关证明)。若已进行新生儿参保登记，但未领取社保卡期间新生儿住院就医，可凭电子医保卡进行报销。

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[ 责任编辑：潘亮]
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