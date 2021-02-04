【河洛党史故事】党的好女儿赵春娥

20世纪80年代初期，全国劳模、洛阳市老集煤场女工赵春娥的事迹在全国掀起了一股学习热潮。

20世纪80年代初期，全国劳模、洛阳市老集煤场女工赵春娥的事迹在全国掀起了一股学习热潮。

赵春娥，1935年出生于偃师。1966年初，31岁的她进入老集煤场当工人，从此便和煤打上了交道。

赵春娥惜煤如金，散落在道砟里的煤，她也舍不得浪费，只要看见就猫着腰用手一点点抠出来。在赵春娥担任煤场现场管理工时，煤场一年购进的1.8万多吨煤绝大部分靠她验收，煤堆现场全靠她整理打扫。经她管理的煤场，不仅整洁有序，而且总是超额完成节能任务。

赵春娥身患肝炎、胃溃疡等多种慢性病，仍一心扑在工作上。医生已经给她填写了请假条，她却一声不响地照常上班。1977年11月，她胃病发作引起胃出血，医生让她住院治疗。她人在医院，心在煤场，住了6天院，偷偷跑回煤场三四次。

她从不把自己的病放在心上，对他人却有一颗火热的心。在患病期间，她仍坚持为五保户、军烈属老人送煤、送粮、打扫卫生，被誉为“党的好女儿”。

1982年4月20日，赵春娥的病情已十分严重，她照例一大早来到煤场，在打扫院内卫生时突然吐血。被送到医院后，她对爱人说：“我恐怕不行了，我死后，不要给组织添麻烦，我喜欢煤场，也离不开煤场，把我的骨灰撒在煤场，让我看煤……”

次日凌晨，赵春娥去世，年仅47岁，她的头上、手上、脚上还沾着煤灰……

1982年6月，中共洛阳市委追认赵春娥为“模范共产党员”。

1982年8月8日，《人民日报》发表社论指出：“时代需要赵春娥这样的人！时代呼唤赵春娥这样的人！”

1983年，国务院追授赵春娥全国劳动模范称号。

后来，中共中央专门下发了《向赵春娥同志学习，努力建设一支具有共产主义觉悟的职工队伍》的文件。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)