现代制造河南实验室建设推进工作座谈会在洛举行

1日，现代制造河南实验室建设推进工作座谈会在我市举行。

1日，现代制造河南实验室建设推进工作座谈会在我市举行。

今年2月，我市与郑州大学签署共建郑州大学洛阳校区合作框架协议，明确提出在我市筹备建设现代制造河南实验室。该实验室定位于“河南制造”，强化基础研究和人才培养，完善包括技术创新与产品创新的创新体系，重点解决制约产业发展的关键共性、产品创新、前沿引领等问题，着力形成服务河南乃至全国制造业产业升级的科技创新联合体。

座谈会上，郑州大学介绍了该实验室建设进展情况，驻洛国家重点实验室负责人对该实验室建设提出了意见建议。根据规划，该实验室将采用“1(核心平台)+N(多创新基地)+M(大创新网络)”搭建“河南制造”的创新组织体系，分别围绕材料和装备制造中的关键数理问题、大规模科学与工程计算、绿色选冶与加工、关键金属与靶材、抗疲劳制造理论和技术、工业智能与优化控制等主题打造核心研发平台。驻洛国家重点实验室、科研院所将作为创新基地支撑该实验室的建设，参与协同创新、实现资源共享，我市骨干企业将作为该实验室的衍生细分创新基地支撑创新成果落地及转化。

省政协副主席、中国工程院院士、郑州大学校长刘炯天，郑州大学副校长屈凌波、赵明皞，市政协副主席任丽君等参加会议。(记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)