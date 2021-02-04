洛阳已有150位百次献血志愿者 时间最长者献血31年

昨日，记者从市中心血站获悉，市民苏治国日前成功捐献单采血小板，累计献血达到100次。

热心市民苏治国

昨日，记者从市中心血站获悉，市民苏治国日前成功捐献单采血小板，累计献血达到100次。目前，我市献血100次(含)以上的热心志愿者达150人。

在接受采访时，苏治国笑着说，“比起那些献血更多的志愿者，我做得还远远不够。”

2000年时，家住偃师的苏治国第一次见到流动献血车，他也完成了人生第一次献血。之后十几年间，他断断续续参加献血，其间，家中突遭变故也重塑了他的献血观念。

“2015年前后，岳母患白血病住院，治疗期间需要大量输血，一度遇到用血紧张的情况。”苏治国说，那时候，他和家人深刻体会到血液对患者的重要性，家人和亲属受影响也加入了献血的队伍。岳母过世后，苏治国和家人坚持无偿献血至今，尤其是他本人，每个月要定期捐献两次单采血小板，“以前单纯觉得献血是做好事，现在献血感觉是尽己所能挽救他人生命，所以随着献血次数的增加，我越发觉得这是一件光荣的事情”。

记者注意到，我市对百次献血者表彰，始于2017年6月14日的世界献血者日，当时举办了全市无偿献血表彰大会，对已诞生的首批46位百次献血者进行表彰。此后，每增加一位百次献血者，都要为其颁发感谢状。

截至目前，洛阳市已有150位百次献血者，其中累计献血次数最多的孙胜涛，献血259次；献血时间最长的王志华，献血31年；目前最年轻的百次献血者魏海涛，出生于1991年，2018年，他成为百次献血者；三对夫妻百次献血者分别是王继民和林素君、马进军和张亭叶、姚会军和陈书利；奔波最远的百次献血者是来自新安县的郭金红，由于单采血小板只能在市区捐献，她142次乘坐长途汽车往返市区，为爱奔波万余公里……

市中心血站发出呼吁，希望更多市民加入无偿献血队伍，加入这场生命接力赛。(记者 王博东 通讯员 李冬 李琳 刘亚敏 文/图)