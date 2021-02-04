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徐衣显调研防灾救灾、灾后重建及乡村振兴工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.03 08:23

徐衣显调研防灾救灾、灾后重建及乡村振兴工作时强调
安全第一民生优先加快灾后重建
特色引路产业支撑推进乡村振兴

　　昨日，市委副书记、代市长徐衣显前往嵩县、栾川县调研防灾救灾、灾后重建及乡村振兴工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，落实落细省委省政府部署，高标准规划、高质量建设、高效率实施，坚持人民至上生命至上加快灾后重建、建设美好家园，依托优势资源发展特色产业、推进乡村振兴。

　　在洛栾快速通道嵩县朱凹桥水毁工程、栾川县秋扒乡鸭石村县乡公路滑坡点、栾川县G241狮子庙段水毁工程，徐衣显现场查看路面损毁情况和险情处置情况，强调要兼顾当前长远，安全第一、民生优先，科学统筹、精心实施，加快项目进规划、资金进项目，高标高质做好险工险段除险加固，尽快修复水毁工程，加强质量安全监管，确保技术绝对可靠、质量绝对过硬。

　　徐衣显对受灾群众安置情况始终牵挂于心，在嵩县德亭镇老道沟村安置点，他与群众亲切交谈，详细询问食宿安排，深入部分农户家中了解生产生活及“双替代”等情况，强调要落实防汛救灾“最后一公里”，牢牢守住不发生因灾致贫返贫底线，多渠道多方式加大救助力度，周密做好安置点及其周边地区次生灾害防治、卫生防疫等工作，解决好群众的实际困难，切实把好事办好、实事办实，让受灾群众感受到党和政府的温暖。

　　产业振兴是乡村振兴的基础和关键。在嵩县伏牛山中医药产业园，徐衣显详细询问当地中医药产业发展情况，并与顺势药业负责人深入交谈，全面了解生产经营、产品研发、市场拓展等情况。他强调，要用足用好乡村振兴的胜势、绿水青山的优势，乘势而上、顺势而为，做长产业链、做优深加工，精心培育更多龙头企业，着力构建现代乡村产业体系，带动群众增收，助力乡村振兴。

　　在栾川县秋扒乡荷香小镇，徐衣显听取该镇乡村旅游发展汇报，实地了解精品民宿建设等，强调要用好良好生态这个最大优势，坚持规划引领、建好基础设施、强化配套服务，加强高标准人员培训，打造高品质民宿品牌，端好乡村旅游“金饭碗”，鼓起增收致富“钱袋子”，按下乡村振兴“加速键”。

　　董炳麓参加调研。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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