洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛｜《经济日报》：河南洛宁优化营商环境服务企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.03 08:14

　　编者按

　　昨日，《经济日报》报道了洛宁县推出“企业吹哨、部门报到”服务平台，第一时间呼应企业诉求，提升政府部门办事效率，成为收集诉求的“意见箱”、政企互动的“连心桥”、解决困难的“大舞台”，暖了企业、促进了发展的典型做法。今日全文转发，敬请关注。

　　日前，河南省洛宁县洛阳中元服饰有限公司厂房内，缝纫机械“咔嚓咔嚓”声此起彼伏。企业满产运行的态势让总经理王佳豪欣喜。而眼下，更让他激动的是新厂房项目的快速推进。

　　“没想到，我只是动动手指，一个小时就收到回复，第二天事就办成了。”谈起到手的不动产权籍查表界址签章，王佳豪觉得当地政府办事效率很高。

　　作为从浙江引进的企业，中元服饰公司高峰时用工需求千余人，促进了当地就业。王佳豪告诉记者，自己打算带着企业在洛宁长期发展。但在办理不动产证明时，因为征地手续沟通问题，企业无法取得相邻村子的确认，王佳豪的不动产证明上始终缺少一个红印章，成了项目开工的“拦路虎”。

　　“简单说，项目一个‘邻居’不同意，我们就无法取得土地证，影响环保、施工许可、建筑许可等后续一连串审批。”王佳豪告诉记者，施工队都联系好了，项目却不能开工建设。

　　后来，他想到了洛宁县推出的“企业吹哨、部门报到”服务平台小程序。“当时我没有别的办法了，抱着试一试的心态在微信上提交了诉求。”王佳豪说，8月17日下午4点提交后，仅过了一个小时，就接到了相关部门的核实电话，第二天就收到了可以办理的通知，“这样的态度和效率，让我坚信企业落户洛宁没错”。

　　“企业吹哨、部门报到”服务平台专门用于服务当地企业——企业有诉求，第一时间打开手机微信，便可随时随地查询惠企助企政策，在生产经营中遇到问题也可通过平台发出诉求，或者围绕政务环境、市场环境、法治环境、企业服务、政策落实等方面针对有关部门发起投诉举报。

　　“这样的新机制，变‘企业跑部门’为‘部门跑企业’，将响应时间从过去的以天为单位，提升至以分钟为单位，暖了企业，促进了发展。”洛宁县委常委、常务副县长祖良军说。

　　呼应企业诉求，让门前路牌“从无到有”，客户拜访从此不用“两眼一抹黑”；针对企业反映的限电难题，派专人对接市供电单位，帮助争取用电量；围绕同城超市电价不统一的投诉，责令转供电单位改正违法高电价……目前，该平台已覆盖全县市场主体近800家，企业反映问题解决率达100%，成为收集诉求的“意见箱”、政企互动的“连心桥”、解决困难的“大舞台”。(《经济日报》记者 夏先清 洛阳日报记者 张锐鑫)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳玻璃厂路高架桥计划9月中...
  • 孟津港航中心码头建成 游客可驾帆船...
  • 【高清图集】看，今日的洛阳多美！
  • 中到大雨，局地暴雨 新一轮降雨正赶来...
  • 江凌到涧西区、西工区调研时强调：盘...
  • 洛阳已普查建档古树名木87590株 在...
  • 新能源汽车充电站对车辆收取“超时占...
  • 江凌与中铁十五局客人举行会谈
  • 今起，洛阳将有新一轮明显降水天气过程
  • 加强巡河 确保安全
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    夕阳无限好

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605