央媒观洛｜《经济日报》：河南洛宁优化营商环境服务企业发展

昨日，《经济日报》报道了洛宁县推出“企业吹哨、部门报到”服务平台，第一时间呼应企业诉求，提升政府部门办事效率，成为收集诉求的“意见箱”、政企互动的“连心桥”、解决困难的“大舞台”，暖了企业、促进了发展的典型做法。今日全文转发，敬请关注。

编者按

昨日，《经济日报》报道了洛宁县推出“企业吹哨、部门报到”服务平台，第一时间呼应企业诉求，提升政府部门办事效率，成为收集诉求的“意见箱”、政企互动的“连心桥”、解决困难的“大舞台”，暖了企业、促进了发展的典型做法。今日全文转发，敬请关注。

日前，河南省洛宁县洛阳中元服饰有限公司厂房内，缝纫机械“咔嚓咔嚓”声此起彼伏。企业满产运行的态势让总经理王佳豪欣喜。而眼下，更让他激动的是新厂房项目的快速推进。

“没想到，我只是动动手指，一个小时就收到回复，第二天事就办成了。”谈起到手的不动产权籍查表界址签章，王佳豪觉得当地政府办事效率很高。

作为从浙江引进的企业，中元服饰公司高峰时用工需求千余人，促进了当地就业。王佳豪告诉记者，自己打算带着企业在洛宁长期发展。但在办理不动产证明时，因为征地手续沟通问题，企业无法取得相邻村子的确认，王佳豪的不动产证明上始终缺少一个红印章，成了项目开工的“拦路虎”。

“简单说，项目一个‘邻居’不同意，我们就无法取得土地证，影响环保、施工许可、建筑许可等后续一连串审批。”王佳豪告诉记者，施工队都联系好了，项目却不能开工建设。

后来，他想到了洛宁县推出的“企业吹哨、部门报到”服务平台小程序。“当时我没有别的办法了，抱着试一试的心态在微信上提交了诉求。”王佳豪说，8月17日下午4点提交后，仅过了一个小时，就接到了相关部门的核实电话，第二天就收到了可以办理的通知，“这样的态度和效率，让我坚信企业落户洛宁没错”。

“企业吹哨、部门报到”服务平台专门用于服务当地企业——企业有诉求，第一时间打开手机微信，便可随时随地查询惠企助企政策，在生产经营中遇到问题也可通过平台发出诉求，或者围绕政务环境、市场环境、法治环境、企业服务、政策落实等方面针对有关部门发起投诉举报。

“这样的新机制，变‘企业跑部门’为‘部门跑企业’，将响应时间从过去的以天为单位，提升至以分钟为单位，暖了企业，促进了发展。”洛宁县委常委、常务副县长祖良军说。

呼应企业诉求，让门前路牌“从无到有”，客户拜访从此不用“两眼一抹黑”；针对企业反映的限电难题，派专人对接市供电单位，帮助争取用电量；围绕同城超市电价不统一的投诉，责令转供电单位改正违法高电价……目前，该平台已覆盖全县市场主体近800家，企业反映问题解决率达100%，成为收集诉求的“意见箱”、政企互动的“连心桥”、解决困难的“大舞台”。(《经济日报》记者 夏先清 洛阳日报记者 张锐鑫)