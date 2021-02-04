爱心落地，梦想开花。昨日，由市妇联牵头、河南通达电缆股份有限公司主办的“点亮梦想 照耀未来”2021年圆梦助学活动举行助学金发放仪式。
爱心落地，梦想开花。昨日，由市妇联牵头、河南通达电缆股份有限公司主办的“点亮梦想 照耀未来”2021年圆梦助学活动举行助学金发放仪式。
爱心落地，梦想开花。昨日，由市妇联牵头、河南通达电缆股份有限公司主办的“点亮梦想 照耀未来”2021年圆梦助学活动举行助学金发放仪式。现场，23名大学新生每人受到3000元资助。
近年，市妇联始终遵循“扶危济困、爱心帮扶”的宗旨，组织多方力量，不断汇聚洛城大爱，持续举办助学活动，先后为家庭困难的546名准大学生发放助学金218.87万元。河南通达电缆股份有限公司计划搭建助学平台和实习基地，为学生们提供资金、实践机会等方面的扶持。
此次受助的23名学生中，有的家庭突遭变故，有的家庭条件困难，但他们都自立自强，最终金榜题名，即将开启新的人生。“非常感谢市妇联和爱心企业对我们的关注与帮扶，我一定带着大家的希望前行，成为更加闪亮的人！”今年考入河南大学的汝阳县小乔同学在领取助学金后如是说。(记者 李冰 见习记者 李雅君 通讯员 杨珂)
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