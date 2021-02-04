洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“点亮梦想 照耀未来”2021年圆梦助学活动举行助学金发放仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.03 08:27

　　爱心落地，梦想开花。昨日，由市妇联牵头、河南通达电缆股份有限公司主办的“点亮梦想 照耀未来”2021年圆梦助学活动举行助学金发放仪式。现场，23名大学新生每人受到3000元资助。

　　近年，市妇联始终遵循“扶危济困、爱心帮扶”的宗旨，组织多方力量，不断汇聚洛城大爱，持续举办助学活动，先后为家庭困难的546名准大学生发放助学金218.87万元。河南通达电缆股份有限公司计划搭建助学平台和实习基地，为学生们提供资金、实践机会等方面的扶持。

　　此次受助的23名学生中，有的家庭突遭变故，有的家庭条件困难，但他们都自立自强，最终金榜题名，即将开启新的人生。“非常感谢市妇联和爱心企业对我们的关注与帮扶，我一定带着大家的希望前行，成为更加闪亮的人！”今年考入河南大学的汝阳县小乔同学在领取助学金后如是说。(记者 李冰 见习记者 李雅君 通讯员 杨珂)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳玻璃厂路高架桥计划9月中...
  • 孟津港航中心码头建成 游客可驾帆船...
  • 【高清图集】看，今日的洛阳多美！
  • 中到大雨，局地暴雨 新一轮降雨正赶来...
  • 江凌到涧西区、西工区调研时强调：盘...
  • 洛阳已普查建档古树名木87590株 在...
  • 新能源汽车充电站对车辆收取“超时占...
  • 江凌与中铁十五局客人举行会谈
  • 今起，洛阳将有新一轮明显降水天气过程
  • 加强巡河 确保安全
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    夕阳无限好

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605