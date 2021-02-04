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今起，洛阳将有新一轮明显降水天气过程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.03 08:25

　　昨日，洛阳不仅迎来好天气，还出现难得一见的高空美景。清晨，洛龙区上空云雾缭绕，光如银、白如雪、阔如海、飘如絮、流如水的云雾或聚或散，让雨后的洛阳宛若仙境。

　　“这种雾应该是辐射雾。”市气象台工程师介绍，前几天洛阳持续大范围降水导致空气湿度大，近地面水汽充沛，昨天清晨地面温度较低，利于地表水汽凝结成雾，这种雾的高度在几十米到几百米，通常高度约为150米。随着太阳出现，雾气逐渐消散。

　　经历了短暂的晴天，从今天开始，我市又要迎来明显降水天气过程。据河南气象台消息，今明两天，淮河以北仍有明显降水天气过程。河南的降水从今天夜里开始增多，4日白天最强，5日基本结束。

　　具体到洛阳来说，今天白天，洛阳全区多云到阴天，局部地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到27℃；今天夜里到明天白天，洛阳全区阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，偏东风2级到3级，气温19℃到23℃；5日洛阳小雨转中雨，南部地区有大雨，气温19℃到22℃。

　　针对新一轮降水，河南省自然资源厅和河南省气象局联合发布地质灾害预警信号：2日20时至3日20时，洛阳大部、郑州等地发生地质灾害的可能性大，为橙色预警地区；洛阳中南部及北部发生地质灾害的可能性较大，为黄色预警地区。由于本轮降水与上一轮重叠度较高，需防范持续降水和强降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
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