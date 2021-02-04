今日起，新安县公共交通恢复运营

刚刚，洛报融媒记者从新安县疫情防控指挥部办公室获悉，从9月2日起，该县恢复所有客运班线、城际公交、县内公交、出租车运营。

刚刚，洛报融媒记者从新安县疫情防控指挥部办公室获悉，从9月2日起，该县恢复所有客运班线、城际公交、县内公交、出租车运营。

该县相关部门要求，所有乘客乘车时必须戴口罩、测体温，出示健康码，扫描“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，由司乘人员进行人工登记。客运、公交、出租运输企业及客运站做好场站和道路运输工具消毒、通风、卫生清洁，对一线从业人员定期进行核酸检测；每台公交车配备一名驾驶员、一名乘务员。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高月）