@洛阳人，职称证书资料可以直接快递到家

2日下午，洛报融媒记者从市人力资源社会保障局获悉，市职称评价服务中心与邮政(EMS)快递公司合作，可在线办理职称证书、资料退还等业务，证书资料即可快递到家。关注“洛阳人社”微信公众号，即可在线申请。
2日下午，洛报融媒记者从市人力资源社会保障局获悉，市职称评价服务中心与邮政(EMS)快递公司合作，可在线办理职称证书、资料退还等业务，证书资料即可快递到家。关注“洛阳人社”微信公众号，即可在线申请。
2日下午，洛报融媒记者从市人力资源社会保障局获悉，市职称评价服务中心与邮政(EMS)快递公司合作，可在线办理职称证书、资料退还等业务，证书资料即可快递到家。关注“洛阳人社”微信公众号，即可在线申请。
操作步骤：
方法一：通过“洛阳人社”公众号，菜单栏“业务办理”——“职称证书在线邮寄”，根据提示填写信息资料。
方法二：添加“邮政便民通”公众号，根据提示填写信息资料——上传身份照片——选择职称等级(聘任书)——微信支付——提交订单申请——领证封装——邮件发寄，随后将会收到公众号发出的邮寄通知，等待邮政快递人员直送到家。
(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 李帆 文/图)
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