心真大！一岁幼童被独自留在家中 灶台上还开着火【视频】

1日16时许，偃师区久鼎花园一户居民家中，一名一岁多的幼童被独自留在家中，屋内燃气灶还正开着火。偃师区消防救援大队接警后立即赶往现场营救。

1日16时许，偃师区久鼎花园一户居民家中，一名一岁多的幼童被独自留在家中，屋内燃气灶还正开着火。偃师区消防救援大队接警后立即赶往现场营救。

消防救援人员到达现场后得知，报警女子做饭时临时外出却忘带钥匙，担心燃气灶上的火危及孩子安全。随即消防救援人员利用手动破拆工具组对防盗门实施强行破拆。7分钟后，防盗门被顺利破拆，幼童无恙。

消防救援部门提醒，市民离家外出时，应仔细检查用火、用电、用气、用水安全，务必切断家中电源，关闭燃气(煤气)开关，并应将幼童托付给亲属或安排专人陪护，切勿将幼童单独留在家中。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 赵聪聪 文/图/视频)