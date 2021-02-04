“叛逆猴”再次“越狱”！偷喝居民酸奶 与捕猴人打游击躲避追捕

最近，有网友说涧西区嵩山家园小区有一只猴子。小区里咋会出现猴子？2日，记者求证得知，小区里确实进来一只“泼猴”，爬上爬下不说，还偷喝居民家酸奶，专业人员正在设法抓捕。

最近，有网友说涧西区嵩山家园小区有一只猴子。小区里咋会出现猴子？2日，记者求证得知，小区里确实进来一只“泼猴”，爬上爬下不说，还偷喝居民家酸奶，专业人员正在设法抓捕。

2日临近中午，洛报融媒记者来到位于涧西区嵩山路的嵩山家园小区。得知洛报融媒记者来意，不少小区居民说，小区里确实有一只猴子，已经晃荡好几天了。“刚才那只猴子还出现了呢。”小区居民吴女士说，猴子体长五六十厘米，毛色呈棕色，8月下旬进入小区，立即引起大家关注，有人将此事发到网上。

小区居民李女士说，起初猴子只在小区热力管道与树上攀爬，前几天进入一户居民家里，偷喝两包酸奶，现在胆儿肥了，敢下地大摇大摆地走，尽管没有攻击人，但为了安全起见，大家没有靠近或招惹猴子。

这只“泼猴”从哪里来？小区居民说法不一，有人说是个人饲养的，有人说是从公园跑出来的，理由是他们看到专业人员带着麻醉枪常来小区，想把猴子“缉拿归案”，但猴子很聪明，见到捕猴人立即消失不见。“猴子好像认识捕猴人似的，只要看到人来，头也不回地离开。”吴女士说。

王城公园相关负责人说，这只猴子是豚尾猴，又叫猪尾猴，之前在市区流浪半年多，5月中旬被民警与市周山野生动物救助站工作人员联合抓住，后安顿在王城公园动物园。他们打算将这只猴子进行驯化，没想到猴子性格顽劣，“越狱”跑了出来。

“我们每天都会安排人员在嵩山家园小区附近巡逻。”该负责人说，那只猴子身手敏捷，也比较聪明，掌握了一定躲避追捕的技巧，抓捕有一定难度，不过会尽全力实施抓捕，直到抓住为止。

该负责人说，一旦发现猴子出没，可拨打王城公园电话63938545反映，他们将第一时间赶赴现场进行处置。(洛报融媒记者 魏巍 见习记者 吕百营 文/图)