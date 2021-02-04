洛阳辅警为救人手机掉河里 工作单位：奖励一部新的！

马彦明在展示新手机

2日，洛报融媒记者从洛阳市公安局瀍河公安分局听说一件事：有个小姑娘轻生跳桥，瀍河派出所辅警马彦明到现场施救时，不小心把手机掉到河里，瀍河公安分局就奖励他一部新手机。

8月24日20时30分左右，有群众报警称，李城大桥上有个小姑娘要跳河，接到指令，瀍河派出所副所长吕东森立即带领辅警马彦明等人赶往现场。当他们到达李城大桥时，小姑娘已经翻到桥的护栏外侧，大桥有四五十米高，小姑娘脚下就是洛河，几名群众正紧紧拽着她的胳膊。

马彦明在开导被救的小姑娘

马彦明发现，那名小姑娘脚尖踩在护栏外的狭窄位置，后脚掌悬空，随时有掉下去的危险。他赶紧蹲下，双手穿过护栏缝隙托住对方的脚，其间一不小心，手机从上衣口袋里滑落，掉到洛河里。小姑娘被成功救下，经询问，对方今年14岁，当晚和家人拌嘴后负气出走，一时冲动有了轻生念头。

“掉下去的那部手机是马师傅前段时间刚买的，我都替他心疼。”吕东森说，回到派出所后，大家说不能让老实人吃亏，商量着给马彦明买一部新手机。瀍河公安分局党委得知此事后，就买来新手机，委托副局长张昭送到马彦明手中，鼓励他勇于担当，继续努力。

“很意外！很高兴！感谢分局党委的关心！”拿到新手机，马彦明说。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 赵自强 文/图)