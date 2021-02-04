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优先受理审查、简化审批流程……防汛救灾重点企业可申请信用贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.02 20:06

　　有融资需求、信用记录良好、受灾严重或为救灾提供物资和服务保障的中小微企业，可申请信用贷款。

　　洛报融媒记者2日从洛阳市发改委了解到，河南省一体化中小企业融资综合信用服务平台(河南省信易贷平台)近日开设防汛救灾专栏，强化防汛救灾金融服务保障，帮助受灾群众和企业尽快恢复生产生活。我市符合相关信用条件的企业，均可进行线上申报，待列入全省防汛救灾“信易贷”重点企业白名单后，将被优先推荐给银行业金融机构。

　　重点支持企业范围：

　　承担防汛救灾基础设施建设任务的企业，包括水库加固、河道改造、堤防建设等水利工程；城市地下管廊建设、受损房屋加固、道路维修、通信网络修复等。

　　承担防汛应急及民生保障任务的企业，包括防汛应急物资与民生物资生产、运输、收储、市场供应等。

　　受灾严重的骨干企业和中小微企业。

　　入选企业将获得以下政策支持：

　　各银行业金融机构对“信易贷”白名单企业优先受理审查、简化审批流程、提高审批效率，依法合规高质高效办理信贷审批，对受汛情影响暂不能营业但有发展前景的白名单企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷，鼓励通过提高信用贷款比重、减免服务收费等多种方式降低融资成本。

　　洛报融媒记者了解到，河南省信易贷平台依托河南省信用信息共享平台搭建，建立综合信用评价体系(评价等级分为优、良、中、差)，为金融机构、信用服务机构、中小企业等提供基础信用信息服务，与国家、市县和行业领域信易贷平台实现互联互通。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，省信易贷平台今年8月正式运行，我市已有不少中小微企业入选“信易贷”企业白名单，充分发挥了信用体系建设助力中小微企业融资的积极作用。根据“信易贷”企业白名单推荐工作机制，生产经营稳定、经济效益好、信用记录优的中小企业，均可自主申报。

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[ 责任编辑：崔利利]
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