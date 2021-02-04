中秋将至，洛阳市场月饼迎来“大体检”【视频】

9月21日是中秋节。2日起，洛阳市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内组织开展月饼食品安全专项抽检。洛报融媒记者跟随其中一组，全程目击月饼抽检和“体检”过程。

9月21日是中秋节。2日起，洛阳市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内组织开展月饼食品安全专项抽检。洛报融媒记者跟随其中一组，全程目击月饼抽检和“体检”过程。

抽样

9时30分至12时，负责抽检的专业人员和市市场监管局执法人员一起，分别来到河南卡萨米亚食品有限公司成品库、安德莉亚部分门店、永辉超市等处。

执法人员亮明执法证件，告知商家要进行国家食品安全监督抽检，并要求其提供营业执照、食品生产经营许可证等证照，用于确认被抽检的商品是否属于法定资质允许生产经营的食品。

抽样

之后，两个人一组负责抽取样本。抽检人员随机挑选抽检样本后，通过随身携带的移动设备扫描食品外包装袋的条码录入信息，通过联网系统查询其是否为正规厂家生产。每个样本被分为检验样本和备份样本，如果生产企业或被抽样企业对抽检结果存疑，可以申请复检备份样本。当日，抽检人员共抽取多种口味的月饼共计18批次，并按实际价格支付费用。

封样

封样

抽好样本后，抽检人员在市场监管部门执法人员和商家均在场的情况下，将所有样本分别装进透明密封袋封存，依照营业执照和食品生产经营许可证上的信息填写国家食品安全抽样检验抽样单、国家食品安全抽样检验告知书和国家食品安全抽样检验封条等。

封样

国家食品安全抽样检验封条上不仅有抽样单的编号，还需要抽样方和被抽样方签字、盖章，确认对抽样的程序、过程及封样状态没有异议。最后，抽检人员在每个样本的封口处贴上国家食品安全抽样检验封条，再用胶带封严实，整个过程有影像采集设备全程录像。