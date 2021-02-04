购房合同丢了怎么办？三种方法可补救

近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，在房屋已经备案的情况下，购房合同丢失，又找不到开发商，如何补办购房合同？今天，记者带着网友的问题，来到洛阳市民之家，分别采访了市住房保障和房产服务中心、市不动产登记中心相关负责人。
近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，在房屋已经备案的情况下，购房合同丢失，又找不到开发商，如何补办购房合同？今天，记者带着网友的问题，来到洛阳市民之家，分别采访了市住房保障和房产服务中心、市不动产登记中心相关负责人。
近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，在房屋已经备案的情况下，购房合同丢失，又找不到开发商，如何补办购房合同？今天，记者带着网友的问题，来到洛阳市民之家，分别采访了市住房保障和房产服务中心、市不动产登记中心相关负责人。
记者了解到，如果购房合同确已丢失，可通过以下途径查询：
1.已办理不动产权证书的，购房合同丢失并无大碍，可到市不动产登记中心窗口查询。
2.未办理不动产权证书的，业主可以联系开发商复印购房合同，并加盖合同存档单位公章，持该购房合同复印件，到市不动产登记中心办理不动产权证书。
3.贷款购房的业主丢失合同，可以到市住房保障和房产服务中心或市不动产登记中心查询，然后通过获取购房合同复印件的方式，办理不动产权证书。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 仝景菁 通讯员 郭静阁)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605