购房合同丢了怎么办？三种方法可补救

近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，在房屋已经备案的情况下，购房合同丢失，又找不到开发商，如何补办购房合同？今天，记者带着网友的问题，来到洛阳市民之家，分别采访了市住房保障和房产服务中心、市不动产登记中心相关负责人。

近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，在房屋已经备案的情况下，购房合同丢失，又找不到开发商，如何补办购房合同？今天，记者带着网友的问题，来到洛阳市民之家，分别采访了市住房保障和房产服务中心、市不动产登记中心相关负责人。

记者了解到，如果购房合同确已丢失，可通过以下途径查询：

1.已办理不动产权证书的，购房合同丢失并无大碍，可到市不动产登记中心窗口查询。

2.未办理不动产权证书的，业主可以联系开发商复印购房合同，并加盖合同存档单位公章，持该购房合同复印件，到市不动产登记中心办理不动产权证书。

3.贷款购房的业主丢失合同，可以到市住房保障和房产服务中心或市不动产登记中心查询，然后通过获取购房合同复印件的方式，办理不动产权证书。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 仝景菁 通讯员 郭静阁)