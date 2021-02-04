洛阳将集中清理高速公路沿线广告设施

即日起至9月20日摸底排查；10月底前，完成全市高速公路用地、建筑控制区内外两侧各100米内广告设施清理……2日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳市已启动清理高速公路沿线广告设施专项行动。

即日起至9月20日摸底排查；10月底前，完成全市高速公路用地、建筑控制区内外两侧各100米内广告设施清理……2日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳市已启动清理高速公路沿线广告设施专项行动。 即日起至9月20日摸底排查；10月底前，完成全市高速公路用地、建筑控制区内外两侧各100米内广告设施清理……2日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳市已启动清理高速公路沿线广告设施专项行动。 据了解，此次专项行动清理范围包括：洛阳市境内高速公路用地、建筑控制区内外两侧各100米内。针对不同类型广告设施，相关方案明确规定清理措施： ●高速公路建筑控制区内外两侧各100米内，未经批准设置的塔式和落地式广告设施、跨线桥广告设施。产权所有者应限期拆除，逾期不拆除的，相关部门将按照无主物拆除。 ●隔离栅内经批准设置的广告设施。高速公路运营管理单位将通过置换、补偿等方式予以拆除。 ●高速公路建筑控制区外两侧各100米内，经批准设置的塔式和落地式广告设施，由所在地政府通过置换、补偿等方式予以拆除。 ●法律法规允许设置的非公路标志标牌。所有者要按照有关规定履行许可手续；其他非公路标志标牌一律由所在路段高速公路运营管理单位拆除。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张攀锋）