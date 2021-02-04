嵩县车村镇天桥沟村入选第三批199家全国乡村旅游重点村名单

9月2日，文化和旅游部官网公布了第三批199家全国乡村旅游重点村名单，河南省共7个乡村入选，洛阳市嵩县车村镇天桥沟村位列其中。

9月2日，文化和旅游部官网公布了第三批199家全国乡村旅游重点村名单，河南省共7个乡村入选，洛阳市嵩县车村镇天桥沟村位列其中。 9月2日，文化和旅游部官网公布了第三批199家全国乡村旅游重点村名单，河南省共7个乡村入选，洛阳市嵩县车村镇天桥沟村位列其中。 天桥沟村地处伏牛山区，位于嵩县南部车村镇西大门，与栾川县合峪镇相邻，距离嵩县县城65公里，植被茂盛，森林覆盖率达98%，负氧离子含量高达每立方厘米4万多个，山清水秀，景色宜人。盛夏时节，溪水潺潺，凉爽宜人，最高气温不超过26摄氏度，是理想的原生态避暑、旅居养生胜地。 近年，天桥沟村积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，依托原生态、纯天然的山水资源优势，大力发展以乡村旅游为主的富民产业，建成了集旅游观光、休闲娱乐、特色民宿于一体的“白云小镇”，走上了一条生态引领、产业为本、生活富裕的脱贫振兴之路。 据介绍，下一步，天桥沟村将进一步加强管理、提高标准、提升服务，充分发挥示范引领作用，深入贯彻落实乡村振兴战略部署，推动乡村旅游健康持续发展，为打造乡村振兴河洛样板作出更大贡献。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 王大伟 文/图)