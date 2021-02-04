@洛阳人，若见到这个12岁男孩 请立刻联系我们

“今天是孩子出走的第三天了，我们真是不知道咋办好了，希望大家帮帮我们。”家在洛阳市瀍河区华林新村小区的60岁老人杜武军抹着泪说，8月31日上午11点左右，因为和弟弟拌嘴、被奶奶批评了两句，杜武军12岁的大孙子杜佳波负气离家出走，至今未归，“这几天我天天都在路上找，找不到啊……”

“今天是孩子出走的第三天了，我们真是不知道咋办好了，希望大家帮帮我们。”家在洛阳市瀍河区华林新村小区的60岁老人杜武军抹着泪说，8月31日上午11点左右，因为和弟弟拌嘴、被奶奶批评了两句，杜武军12岁的大孙子杜佳波负气离家出走，至今未归，“这几天我天天都在路上找，找不到啊……”

杜武军告诉记者，杜佳波离家时身穿牛仔上衣，下身穿黑色裤子、白色球鞋，“这是个可怜的孩子，他平时跟着我们老俩生活，已经五六年没见过爸妈了”。在孩子离家当天下午，他已拨打110报警，目前该信息已被@平安洛阳发布。

若你见过照片上的男孩或能提供有价值的线索，请拨打110报警或者拨打66778866告诉我们。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）