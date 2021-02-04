@青年朋友，洛阳建设青年友好型城市需要你的心声

洛阳建设青年友好型城市，想听听你的心声。
洛阳建设青年友好型城市，想听听你的心声。
洛阳建设青年友好型城市，想听听你的心声——
为着力解决在洛青年创业创新中遇到的实际问题，保障洛阳青年安居乐业，营造更加开放包容的城市氛围，不断提高青年人对洛阳的城市认同感和获得感，共青团洛阳市委推出调查问卷，邀请广大青年为洛阳建设青年友好型城市建言献策。
请您通过微信扫描二维码，确认微信“一键登录”后进行填写。内容分为单选题和多选题，填写完成后点击“提交”，完成此次问卷调查。
青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量。希望洛阳各界青年为建设青年友好型城市建言献策，用青年活力汇聚洛阳实力！（洛报融媒记者 李冰 通讯员 彭海）
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