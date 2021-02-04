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今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利润总额、增速均居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.02 17:04
资料图

　　2日，洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，今年前7个月，洛阳市规模以上工业企业实现利润总额182.5亿元，同比增长104.1%，利润总额和增速均位居全省第一。

　　市统计局相关负责人表示，今年以来，全市各级各部门牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”“三个一批”等活动，狠抓各项政策举措落实落地，全市工业生产稳步恢复，效益持续改善，规模以上工业企业利润稳步增长。

　　制造业是支撑工业企业利润增长的主力军。今年前7个月，全市制造业实现利润总额174.9亿元，同比增长123.1%，利润总额占全市规模以上工业企业利润总额比重的95.8%。

　　分行业看，全市38个工业大类行业中，26个行业利润总额实现增长。其中，有色金属冶炼和压延加工业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，非金属矿物制品业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业这5大行业共实现利润102亿元，占全市规模以上工业企业利润总额的比重为55.9%，拉动全市规模以上工业企业利润增长100.9个百分点。

　　从企业看，全市60家重点工业企业中，48家企业实现盈利。今年前7个月，全市60家重点企业实现利润126亿元，同比增长276.9%，增速高出全市平均水平172.8个百分点，拉动全市规模以上工业企业利润增长103.6个百分点。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 郭静 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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