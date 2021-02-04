在线远程调解 “智慧法院”便民利民

2日，在洛龙区人民法院在线远程调解中心，调解员正为一起劳动纠纷在线进行远程调解，使双方当事人化解消除矛盾。
2日，在洛龙区人民法院在线远程调解中心，调解员正为一起劳动纠纷在线进行远程调解，使双方当事人化解消除矛盾。
2日，在洛龙区人民法院在线远程调解中心，调解员正为一起劳动纠纷在线进行远程调解，使双方当事人化解消除矛盾。
党史学习教育开展以来，洛龙区人民法院积极践行司法为民宗旨，把“我为群众办实事”落实到具体案件中，利用各类线上平台开展法律服务，让“信息多跑路，群众少跑腿”，既提升便民服务能力，又提高了办案效率。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 姚嘉慧 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605