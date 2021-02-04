在线远程调解 “智慧法院”便民利民

2日，在洛龙区人民法院在线远程调解中心，调解员正为一起劳动纠纷在线进行远程调解，使双方当事人化解消除矛盾。

2日，在洛龙区人民法院在线远程调解中心，调解员正为一起劳动纠纷在线进行远程调解，使双方当事人化解消除矛盾。

党史学习教育开展以来，洛龙区人民法院积极践行司法为民宗旨，把“我为群众办实事”落实到具体案件中，利用各类线上平台开展法律服务，让“信息多跑路，群众少跑腿”，既提升便民服务能力，又提高了办案效率。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 姚嘉慧 摄)